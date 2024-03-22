деревня Старинки, деревня Старинки, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Старинки

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Забрезская волость
Старинки, д., жит. 199 (96 м. 103 ж.), дес. 170, у. гор. 45 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Листопады 7 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Городьковский сельсовет
д Старинки47

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Городьковский сельсовет
д. Старинки57
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