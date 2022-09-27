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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1376Гаврина (Сергина), дер.при ключах.10528205269
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1546. Гаврятская, деревня бывшая владельческая, при речке Сосновке, дворов 14, жителей 62, кожевенный завод
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
67) д. Гаврята при ключеВасильевское общество142839Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские707
45) д. Гаврята, на р. СосновкеСтряпунинское общество4108Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские965