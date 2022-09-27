деревня Гаврята, деревня Гаврята, Оханский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Гаврята

Оханский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1376Гаврина (Сергина), дер.при ключах.10528205269

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Стряпунинская волость
1546. Гаврятская, деревня бывшая владельческая, при речке Сосновке, дворов 14, жителей 62, кожевенный завод

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Васильевская волость
67) д. Гаврята при ключеВасильевское общество142839Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские707
Пермская губерния, Оханский уезд, Стряпунинская волость
45) д. Гаврята, на р. СосновкеСтряпунинское общество4108Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские965
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