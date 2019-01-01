деревня Гавшино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Гавшино

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологосдкого губернского по керстьянским делам присутствия о поступлении от крестьянина Вельского уезда Шелотской вол. д. Говшинской Капустина на выкуп Показать все
Дело о плане застройки деревни Гавшинской Шелотской волости Вельского уезда. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 5496.
Дело по жалобе крестьянки деревни Гавшинской Шелотской волости Вельского уезда П. П. Кузьминской об отказе в освобождении от призыва на службу по мобилизации ее сына ратн Показать все
Дело по отношению Вологодской казенной палаты относительно перечисления крестьянина дер. Гавшинской Шелотской волости Кузминского. 1902–1903 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по представлению Вологодской казенной палаты о рассрочке платежа недоимки поземельного сбора, числящейся за крестьянами дер. Гавшинской Шелотской волости. 1913 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2059Гавшинское, д. удел.при руч. Кочеваре.9252156569

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Шелотская волость
452. Гавшинская, деревня бывшая удельная, при речке Двинице, 26, жителей 182, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Шелотская волость
1717ГавнинскоеЖаровское.Петропавловскийбывшие удельные923041116113

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Тотемский район, Середской сельсовет
Гавшино (колхоз) 5385деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.Зимнее: 279 км. Летнее: —.4551

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
34442Гавшинодеревня60°21'с.ш.42°05'в.д.P-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Мосеевское сельское поселение
19646436131д Гавшинодеревня

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