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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологосдкого губернского по керстьянским делам присутствия о поступлении от крестьянина Вельского уезда Шелотской вол. д. Говшинской Капустина на выкуп Показать все
Дело о плане застройки деревни Гавшинской Шелотской волости Вельского уезда. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 5496.
Дело по жалобе крестьянки деревни Гавшинской Шелотской волости Вельского уезда П. П. Кузьминской об отказе в освобождении от призыва на службу по мобилизации ее сына ратн Показать все
Дело по отношению Вологодской казенной палаты относительно перечисления крестьянина дер. Гавшинской Шелотской волости Кузминского. 1902–1903 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по представлению Вологодской казенной палаты о рассрочке платежа недоимки поземельного сбора, числящейся за крестьянами дер. Гавшинской Шелотской волости. 1913 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2059Гавшинское, д. удел.при руч. Кочеваре.9252156569
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
452. Гавшинская, деревня бывшая удельная, при речке Двинице, 26, жителей 182, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1717ГавнинскоеЖаровское.Петропавловскийбывшие удельные923041116113
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Гавшино (колхоз) 5385деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.Зимнее: 279 км. Летнее: —.4551
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34442Гавшинодеревня60°21'с.ш.42°05'в.д.P-38-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646436131д Гавшинодеревня