хутор Сухановский, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Сухановский

Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
954Сухановский.при рч. Лиске.78759885
990Сухановский.при рч. Лиске.70184839

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Пятиизбянская станица
4284Сухановский хутор, Пятиизбянской станицы, при реке Лиске692929206202Хуторское правление4186040
2-й Донской округ, Голубинская станица
4285Сухановский хутор, Голубинской станицы, при реке Лиске561539196189Хуторское правление, церковь, 1 школа пред. т-во.4286025

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Суровикинский район
14822Сухановскийхутор48°55,0' с.ш.43°15,0' в.д.M-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Суровикинский муниципальный район, Качалинское сельское поселение
18653420126х Сухановскийхутор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.