село Покрово-Марфино, село Покрово-Марфино, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Покрово-Марфино

Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
343Покровское (Марфино, Хотяинцево), с. вл.при верховье рч. Липовицы.503693362372Церковь православная 1. Ярмарка 1. Мельниц 2. Завод овчарный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Покровско-Марфинская волость
147. Покровско-Марфино, село бывшее владельческое, при реке Сух. Липовице, дворов 32, жителей 247, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православных Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Покровско-Марфинская волость
село Покровско-Марф.«Покровско-Марфинское» почт.-тел. отд.50

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Покровско-Марфинская волость
село Покровское-Марфино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Знаменский район
65024Покрово-Марфиносело52°25'41°02'N-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Знаменский муниципальный район, Сельское поселение Покрово-Марфинский сельсовет
68606445101с Покрово-Марфиносело
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