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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4290Тынбай нижний, дер.при рч. Тынбае.804090278320Часовня православная 1. Торжки.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1357. Нижний Тынбай, деревня бывшая удельная, при речке Тынбайке, дворов 118, жителей 930, часовня, торжок
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
7) д. Нижний Тымбай на р. Тымбае, зем. школа, одноднев. торжки 18 августа и Возвесенск., распл.Нижне-Тымбаевское общество186579644Бывшие удельные — башк. припущ. Православные и старообрядцыРусские9615
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346949Нижний Тымбайдеревня56°34'00"55°09'00"O-40-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57628413121д Нижний Тымбайдеревня