деревня Нижний Тымбай, деревня Нижний Тымбай, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижний Тымбай

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4290Тынбай нижний, дер.при рч. Тынбае.804090278320Часовня православная 1. Торжки.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Савинская волость
1357. Нижний Тынбай, деревня бывшая удельная, при речке Тынбайке, дворов 118, жителей 930, часовня, торжок

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Савинская волость
7) д. Нижний Тымбай на р. Тымбае, зем. школа, одноднев. торжки 18 августа и Возвесенск., распл.Нижне-Тымбаевское общество186579644Бывшие удельные — башк. припущ. Православные и старообрядцыРусские9615

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
346949Нижний Тымбайдеревня56°34'00"55°09'00"O-40-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Большекустовское сельское поселение
57628413121д Нижний Тымбайдеревня
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