деревня Люболяды, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Люболяды

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Черновская волость
171. Люболядо, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 233, церковь православная, часовня, лавка, 3 постоялых двора

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Черновская волость
28Люболяд (пслк.)6-го стана, 4-го зем. уч.Люболядского111232218торговлямаслоделиезем. тракт.нет сведений.Смежна с селом Люболяд.
30Люболяд (село)6-го стана, 4-го зем. уч.Люболядского58841791853642620+земледелиезем. тракт.нет сведений.Церковь, часовня, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
59517Люболядыдеревня58°36'00"30°55'00"O-36-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Ермолинское сельское поселение
49625418136д Люболядыдеревня

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