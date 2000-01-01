сельцо Муханово, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Муханово

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
551Муханово (Бланкова), сц. вл.при рч. Кочуре.25530147161

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Кочуровская волость
Муханово сельцо575при р. Кочуре4013711525226225с. Кочуры1 ветр. мельн., стан. кв.
Муханово усад. двор. Семеновой576при р. Кочуре44826225с. Кочуры
Хутор двор. Кирилович577при р. Кочуре11226225с. Кочуры
Муханово усад., удельн. имение588при р. Кочуре628262252с. КочурыКвартира станового пристава

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