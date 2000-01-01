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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
551Муханово (Бланкова), сц. вл.при рч. Кочуре.25530147161
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Муханово сельцо575при р. Кочуре40137115252262252½с. Кочуры1 ветр. мельн., стан. кв.
Муханово усад. двор. Семеновой576при р. Кочуре—448262252½с. Кочуры
Хутор двор. Кирилович577при р. Кочуре—112262252½с. Кочуры
Муханово усад., удельн. имение588при р. Кочуре—628262252с. КочурыКвартира станового пристава