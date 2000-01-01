село Падовка, Пестравский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Падовка

Пестравский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1676Падовка (Левая Россошь, Боровское), с. каз.при рч. Чернинькой.7010252786800Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Падовская волость
981. Падовка (Боровское, Левая Россоша), село бывшее государственное, при речках Падовке и Черненькой, дворов 263, жителей 2001, волостное правление (уездный город в 60 в Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Падовская волость
село Боровское (Падовка)216329897383630693078614718

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Падовская волость
С. Падовка (Боровское тож). Б. госуд. Рус. Прав. и раскол.4682Р. Падовка906543912311274

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Пестравский район
56842Падовкасело52°28'с.ш.49°31'в.д.N-39-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Пестравский муниципальный район, Сельское поселение Падовка
36632428101с Падовкасело

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