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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина д. Рыкаловской Спасской вол. Тотемского уезда А. Г. Едемской в мещане г. Челябы (дело неполное). 1874–1875 гг. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Дело по жалобе отставного унтер-офицера, крестьянина деревни Рыкаловской Спасской волости Тотемского уезда Едемского Ф. П. об отказе в назначении ему пособия. 1913 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9574Рыкаловская (Угольная), д. удел.при рч. Крутце.99160115046
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
9090РыкаловскоеЕдемское.Спасскийбывшие удельные1005247364
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Рыкаловская (Угольная 2-я,колхоз) 2714деревняЗимнее: 8,5 км. Летнее: —.Зимнее: 37,5 км. Летнее: —.Зимнее: 329 км. Летнее: —.2530
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275369Рыкаловскаядеревня60°41'с.ш.43°08'в.д.P-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642408271д Рыкаловскаядеревня