деревня Губин Угол, деревня Губин Угол, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Губин Угол

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 502, 503. Издание доступно онлайн на сайте Прези Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
6745Новое Губин-Угол, с. каз.при оз. Губинском.321149111136Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Ларцевская волость
414. Губин Угол, село бывшее государственное, при озере Губине, дворов 50, жителей 274, церковь православная, богадельня, школа, 8 сапожн. м., лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Ларцевская волость
9Губин Угол54

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
109516Губин Уголдеревня56°49'37°12'O-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Федоровское сельское поселение
28628435111д Губин Уголдеревня
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