- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 502, 503. Издание доступно онлайн на сайте Прези Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6745Новое Губин-Угол, с. каз.при оз. Губинском.321149111136Церквей православных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
414. Губин Угол, село бывшее государственное, при озере Губине, дворов 50, жителей 274, церковь православная, богадельня, школа, 8 сапожн. м., лавка
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
9Губин Угол541¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109516Губин Уголдеревня56°49'37°12'O-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28628435111д Губин Уголдеревня