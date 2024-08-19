деревня Харитоновская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Харитоновская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Харитоновской Маныловской волости Колегина, жалующегося на утверждение земским начальником 8-го участка решения волостного суда о споре Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Кубеницкой церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4557Харитоновская (Пожар), д. вл.при колодцах.120100186460

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Маныловская волость
801. Харитоновская (Пожар), деревня бывшая владельческая, дворов 18, жителей 126, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Маныловская волость
2919ХаритововскаяЛодыжевск.ВасильевскийГирш110340102115
30ХаритововскаяПр. к вол.Васильевскийсобственники1103499

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Васильевский сельсовет
Харитоновская (Пожар.,Кхз,шк. I ст.) 4514деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.Зимнее: 168 км. Летнее: —.4850

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
275047Харитоновскаядеревня60°15'с.ш.41°06'в.д.P-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Раменское сельское поселение
19640420176д Харитоновскаядеревня

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