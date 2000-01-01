агрогородок Засулье, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Засулье

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Засулье19Крупский67253279

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Засульская волость
16. Засулье, село бывшее владельческое, при реке Вербовке, дворов 59, жителей 30, волостное правление (уездный город в 62 верстах), церковь православная. В 5 верстах — ви Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Минский уезд, Засульская волость
село Засулье33584154338230523884693101

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Засульская волость
Загулье, имение7146363¼
Засулье, село73711446363

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район, Рубежевичский сельсовет
аг. Засулье260

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