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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8981Оралова, дер.при рч. Чудовой.565048164155Часовня православная 1. Земская станция. Мельниц 9.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1795. Оралова, деревня бывшая государственная, при речке Чудове, дворов 60, жителей 389, часовня, земская почтовая станция
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Оралово, на р. Чудовой, прав. церк., зем. шк., зем. станц., распл.Ораловское общество116302278Бывшие государственныеПравославныеРусские5417
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347967Ораловодеревня60°30'00"56°53'00"P-40-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57626101121д Ораловодеревня