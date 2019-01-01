деревня Оралово, деревня Оралово, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Оралово

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8981Оралова, дер.при рч. Чудовой.565048164155Часовня православная 1. Земская станция. Мельниц 9.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Морчанская волость
1795. Оралова, деревня бывшая государственная, при речке Чудове, дворов 60, жителей 389, часовня, земская почтовая станция

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Морчанская волость
8) с. Оралово, на р. Чудовой, прав. церк., зем. шк., зем. станц., распл.Ораловское общество116302278Бывшие государственныеПравославныеРусские5417

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
347967Ораловодеревня60°30'00"56°53'00"P-40-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Красновишерское городское поселение
57626101121д Ораловодеревня
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