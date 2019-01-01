село Черноречье, село Черноречье, Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Черноречье

Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
315Чоргун (Джоргун, Карловка), д. вл. тат. и русск. и дача вл.при р. Черной (Чоргуне).573255152118Мечетей 2. Обывательская почтовая станция. Водяная мельница у подошвы Федюхиных гор, памятных по битве 4 августа 1855 года.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Каралезская волость
45. Чергун, деревня бывшая государственная, дворов 69, жителей 291, 2 мечети

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Балаклавский район
797110Черноречьесело44°32'00"33°41'00"L-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, Балаклавский муниципальный округ
67302000126с Черноречьесело
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