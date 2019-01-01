деревня Архангельское Уединение, деревня Архангельское Уединение, Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Архангельское Уединение

Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Черемисиновский район
616557Архангельское Уединениедеревня51°59'37°15'M-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Черемисиновский муниципальный район, Сельское поселение Удеревский сельсовет
38648444106д Архангельское Уединениедеревня
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