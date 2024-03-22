село Купчегень, село Купчегень, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019) — Familio

Купчегень

Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Шебалинская волость
9Зас. Купшекень8292901275

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Алтай, Онгудайский район
154265Купчегеньсело50°38'с.ш.86°26'в.д.M-45-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Алтай, Онгудайский муниципальный район, Купчегенское сельское поселение
84620435101с Купчегеньсело
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