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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Перелесье Гостилицкой вол. Петергофского уезда И. Климкова на присвоение земли крестьянином Н. Климковым. 1901–1902 гг. // Центральный государс Показать все
О выкупе крестьянином с. Перелесье Гостилицкой волости Петергофского уезда К. Силичевым наделов земли. 1898–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По жалобе крестьянина д. Перелесье Гостилицкой волости Петергофского уезда С. Морозова на незаконное взыскание повинностей. 1899–1900 гг. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3731Перелесье, д. вл.при прудах2353698122
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Петергофский уезд
Д. Перелесье9Потемкин110—36
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Перелесье д.243 стан2432 участок26станция Гостилицы.