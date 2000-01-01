деревня Перелесье, деревня Перелесье, Гостилицкая волость, Петергофский уезд (на 1913) — Familio

Перелесье

Гостилицкая волость, Петергофский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Перелесье Гостилицкой вол. Петергофского уезда И. Климкова на присвоение земли крестьянином Н. Климковым. 1901–1902 гг. // Центральный государс Показать все
О выкупе крестьянином с. Перелесье Гостилицкой волости Петергофского уезда К. Силичевым наделов земли. 1898–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По жалобе крестьянина д. Перелесье Гостилицкой волости Петергофского уезда С. Морозова на незаконное взыскание повинностей. 1899–1900 гг. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3731Перелесье, д. вл.при прудах2353698122

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Петергофский уезд
Д. Перелесье9Потемкин11036

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Гостилицкая волость
Перелесье д.243 стан2432 участок26станция Гостилицы.
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