деревня Людвиново, деревня Людвиново, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Людвиново

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Стефанпольская волость
Людвиново, им., р. Дисенка, (Чаплинского), жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 1639, у. гор. 20 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Борковичи 32 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Германовичский сельсовет
д Людвиново26

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Германовичский сельсовет
д. Людвиново29
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