деревня Ярашева, деревня Ярашева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ярашева

Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Верх-Иньвенская волость
78) дер. Ярашева, при ключеВежайское общество82020Бывшие помещичьиПравославныеПермяки22012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кудымкарский район
345840Ярашевадеревня59°01'00"54°12'00"O-40-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кудымкарский муниципальный район, Верх-Иньвенское сельское поселение
57821408261д Ярашевадеревня
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