село Колонтаев, село Колонтаев, Александрийский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Колонтаев

Александрийский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
585Колонтаев, с. южн. пос.при р. Тясмине.5443187557500Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Стецовская волость
272. Колантаевка, село бывшее государственное, при речке Тясминке, дворов 253, жителей 1274, церковь православная, лавка
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