деревня Большое Заречье, деревня Большое Заречье, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Большое Заречье

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Любиничская волость
221. Большое Заречье (Заречный Шилов), местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 50, жителей 247, церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, 12 лаво Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Любиничская волость
21Мест. Заречьест. Шиловр. Дн. ЧерницеЗаречск. с. об. 195393593Заречского пр. 3261

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Городецкий сельсовет
д Большое Заречье182

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Городецкий сельсовет
д. Большое Заречье19
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