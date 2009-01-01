агрогородок Вересница, агрогородок Вересница, Житковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Вересница

Житковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Туровская волость
456. Вериницы, село бывшее владельческое, дворов 40, жителей 212, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Туровская волость
Вересница, село66610232711416

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Житковичский район, Вересницкий сельсовет
д Вересница1071

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Житковичский район, Вересницкий сельсовет
аг. Вересница496
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