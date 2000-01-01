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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1630Голая Долина, с. вл.при протоке Моросовке.272488279284Церковь православная 1. Часовня Святогорской общежительной пустыни. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
386. Голая Долина, село бывшее владельческое, дворов 135, жителей 676, церковь православная, почтовая станция, постоялый двор, лавка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6195Долинаселоцентр сільської радир-н Слов'янськийсільрада Долинська