село Лихая Поляна, село Лихая Поляна, Купинская волость, Корочанский уезд (на 1892) — Familio

Лихая Поляна

Купинская волость, Корочанский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
1109Лихая Поляна, с. каз.при колодце.297140699677Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Купинская волость
377. Лихая Поляна, село бывшее государственное, дворов 243, жителей 1628, церковь православная

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Корочанский уезд, Купинская волость
Лихая Поляна дер.329841006Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 6. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 10.
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