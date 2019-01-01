посёлок Новочарлык, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новочарлык

Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Нижне-Караманская волость
1134. Ней-Тарлык (Ней-Лауб), село бывшее колонистов, при речке Нахое, дворов 118, жителей 1062, церковь католическая, школа, лавка, 2 постоялых двора, кирпичный завод, ст Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Нижне-Караманская волость
С. Ней-Тарлык. Пос. Немцы. Лютер.5488Пруд445 571361427810671194

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Энгельсский район
43737Новочарлыкпосёлок51°13'с.ш.46°39'в.д.M-38-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, Безымянское сельское поселение
63650405156п Новочарлыкпоселок

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