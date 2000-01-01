деревня Севрюково, деревня Севрюково, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Севрюково

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земельного участка из имения помещика дворянина Сергея Александровича Надежина крестьянами с-ца Севрюкова Жердевской вол. Новосильского у. 1883–1884 гг. // Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3019Севрюково, сц. вл.при пруде.252538209181

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
Сц. Севруково61Ив. Вас. Данилов2514

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
64278Севрюководеревня53°09'с.ш.36°54'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Черемошёнское сельское поселение
54636437131д Севрюководеревня
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