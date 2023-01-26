хутор Гаршас, Gārsenes pagasts, Viesītes novads (на 2019) — Familio

Гаршас

Gārsenes pagasts, Viesītes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Иллукстский уезд, Волость Гарсен
Гарсен378125051383451469920сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Viesītes novads, Gārsenes pagasts
Gāršasagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=124785

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