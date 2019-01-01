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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Игумново Толстенковской вол. Новосильского у. Прохора Иванова Буравцова и Василия Иванова Козлова на постановление Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли в пустоши Казенная крестьянам с. Игумново Толстенковской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Показать все
Полевой журнал землемера Губанова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Игумново Толстенковской вол. Новосильского у. (план выдела земли прилагается). Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 3 в даче межевания с. Игумново Толстенковской вол. Новосильского у., принадлежавший крестьянскому обществу слободы Завершье вышеука Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 2 в даче межевания с. Игумново Толстенковской вол. Новосильского у., принадлежавший крестьянскому обществу слободы Погореловка выше Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3016Игумново, с. каз.при р. Колпне.152093393460Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
884. Игумново, село бывшее государственное, при речке Каменке, дворов 110, жителей 841, церковь православная, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63874Игумновосело53°06'с.ш.36°58'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643404126с Игумновосело