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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документ. Подписка старосты деревни Чертовище Вичугской волости Кинешемского уезда вотчины М. А. Протасьева с обязательством не укрывать в вотчине своего помещика беглых Показать все
Фотография. Шоссе Вичуга-Семигорье. Постройка железобетонного моста через реку Сунжа в деревне Чертовищи Кинешемского уезда, начало ХХ в. Источник: Показать все
Фотография. Шоссе Вичуга-Семигорье. Постройка железобетонного моста через реку Сунжа в деревне Чертовищи Кинешемского уезда, начало ХХ в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5336Чертовище, д.при рч. Сундже.249246176
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Д. Чертовище68Алекс. Павл. Бакунин29—13
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Чертовище д., ш.рч. Сунджа—2639202110138248—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5166Чертовищидеревня57°18'41°52'O-37-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24601446101д Чертовищидеревня