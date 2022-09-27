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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином дер. Языково Катринской волости Пошехонского уезда Дмитрием Родионовым за выкупаемую землю. 1875 Показать все
Дело о взносе денег государственным крестьянином дер. Языково Катринской волости Пошехонского уезда Василием Николаевичем Вагановым для освобождения от уплаты оброчной по Показать все
Дело о взносе денег государственным крестьянином дер. Языково Катринской волости Пошехонского уезда Трифоном Александровым для освобождения от уплаты оброчной подати за в Показать все
Дело об утверждении домашнего духовного завещания крестьянина Пошехонского уезда Котринской волости дер. Языково В. Н. Ваганова. 1887–1890 гг. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5347Языково, д. каз.при р. Ухтоме.373761213
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЯзыковоIV. Лединское общество56418—Семеновский приход