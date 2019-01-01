село Лятошинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Лятошинка

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1887Лятошинка, д. каз.при р. Еруслане.11311880238255Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Салтовская волость
1153. Лятишинка (Калячина), деревня бывшая государственная, при реке Еруслане, дворов 109, жителей 793, мечеть, школа

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Салтовская волость
Д. Лятошинка. Б. госуд. Татары. Магом.57594301481386220703763

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
14903Лятошинкасело50°37,0' с.ш.46°34,0' в.д.M-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Лятошинское сельское поселение
18652436101с Лятошинкасело

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