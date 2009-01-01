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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
33Дер. Симоновичи Шешалевинапроселкеоз. Симонович. Колтковскому с. о. 41114Урецкого прав. 18058
34Дер. Симоновичи Свяцкогопроселкеоз. Симонович. Колтковскому с. о. 132625Урецкого прав. 18058
43Дер. Симоновичи 1-епроселкеоз. ЛукомльЗаборскому с. о. 132Гурецкого прав. 13252
44Дер. Симоновичи 2-епроселкеоз. ЛукомльЗаборскому с. о. 156Гурецкого прав. 13252
109Заст. Симоновичипроселкеоз. Лукомльдв. И. И. Милошу, к. 133Черейского р.-к. 13252
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Симновичи5
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Симновичи36