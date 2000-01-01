село Черданцево, Сысертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Черданцево

Сысертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2218Чердынское (Черданцова), сел.при р. Сысерти.271932165184Церковь православная 1. Часовня православная 1. Крупчатное заведение 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черданская волость
565. Черданское (Черданцова), село бывшее государственное, при реке Сысерти, дворов 92, жителей 365, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Чердынская волость
село Чердынское139318354376965104120065

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черданская волость
1) с. Черданское, на р. Сысерти, прав. церк., зем. шк., вол. правл., распл.Черданское общество158353351Бывшие государственныеПравославныеРусские35

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Арамильский район , Черданский сельсовет
6. Черданцево (-нское), с. 211398472870русские870Черданскойр. Сысерть13ст. Косулино1813131813просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
51693Черданцевосело56°36'с.ш.60°56'в.д.O-41-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сысертский
65722000281с Черданцевосело

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