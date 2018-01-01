село Рянза, село Рянза, Сердобский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Рянза

Сердобский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
По поводу произнесения крестьянином Саратовской губ., Сердобского уезда, Сапожковской вол., дер. Рянзы Иваном Павловым Баяблиным в городе Москве дерзких выражении по отно Показать все
По поводу произнесения крестьянином Саратовской губ., Сердобского уезда, Сапожковской вол., дер. Рянзы Иваном Павловым Баяблиным в городе Москве дерзких выражении по отно Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1690Рямза, д. вл.при овраге.142828187181

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Сердобский уезд
Д. Рянзы40П. Д. Дурново20150

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Сапожковская волость
932. Рянза, деревня бывшая владельческая, дворов 75, жителей 481, 2 ветряных мельницы, овчинный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Сердобский район
46877Рязнасело52°22'44°02'N-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сердобский муниципальный район, Сельское поселение Рощинский сельсовет
56656431111с Рянзасело
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