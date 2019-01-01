село Берёзовка, село Берёзовка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Берёзовка

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителей с. Березовки Голосновской волости Землянского уезда Сергея Архиповича и Стефана Прокофьевича Коноплевых. 1905 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Оценочная опись крахмального завода Петра Яковлевича Ростовцева в с. Березовке Голосновской волости Землянского уезда. 1907 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1555Березовка, сц. вл.при рч. Березовке.271852296285

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Землянский уезд
Сц. Березовка и Д. Новопоселенная Аннина42Петр. Петр. Муромцев3322670

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
658. Березовка (Новопоселенная, Аннино), сельцо бывшее владельческое, дворов 112, жителей 863

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
7845Березовкасело51°58'с.ш.38°21'в.д.M-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Новосильское сельское поселение
20649456141с Берёзовкасело
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