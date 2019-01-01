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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителей с. Березовки Голосновской волости Землянского уезда Сергея Архиповича и Стефана Прокофьевича Коноплевых. 1905 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Оценочная опись крахмального завода Петра Яковлевича Ростовцева в с. Березовке Голосновской волости Землянского уезда. 1907 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1555Березовка, сц. вл.при рч. Березовке.271852296285
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Землянский уезд
Сц. Березовка и Д. Новопоселенная Аннина42Петр. Петр. Муромцев3322670
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
658. Березовка (Новопоселенная, Аннино), сельцо бывшее владельческое, дворов 112, жителей 863
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7845Березовкасело51°58'с.ш.38°21'в.д.M-37-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649456141с Берёзовкасело