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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
259. Лая (Государственная Лая), деревня бывшая государственная, при речках Лае и Бандее, дворов 123, жителей 698, ч. един., почтовая станция, земская почтовая станция, 2 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) д. Лая, земск. шк., станц. жел. дор. «Лая», распл.Лайское общество154415423Бывшие горнозав.Прав., старообрядцы и австрийцыРусские12818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89362Лаяпосёлок58°03'с.ш.59°52'в.д.O-40-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000256п Лаяпоселок