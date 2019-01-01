посёлок Лая, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Лая

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Баранчинская волость
259. Лая (Государственная Лая), деревня бывшая государственная, при речках Лае и Бандее, дворов 123, жителей 698, ч. един., почтовая станция, земская почтовая станция, 2 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Баранчинская волость
3) д. Лая, земск. шк., станц. жел. дор. «Лая», распл.Лайское общество154415423Бывшие горнозав.Прав., старообрядцы и австрийцыРусские12818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
89362Лаяпосёлок58°03'с.ш.59°52'в.д.O-40-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000256п Лаяпоселок

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