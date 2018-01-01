село Чевельча, село Чевельча, Полтавська область (на 2018) — Familio

Чевельча

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2850Чевельча-Николаевка, с. вл.при прудах и протоке Чевельче.4811108335351Церковь православная 1. Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
С. Чевельчи20Елис. Никол. Скаржинская17152
Полтавская губерния, Лубенский уезд
С. Чевельчи33Андр. Яков. Стороженко30697

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Денисовская волость
585. Чевельча, село бывшее владельческое, при речке Чевельче, дворов 133, жителей 763, церковь православная, питейный дом, базар по воскресеньям, 3 ярм. — 9 мая, средокре Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Денисовская волость
10.0Чевельча (Николаевка) селоЧевельчанское крестьян собственников 1-ое1046182160309479478957

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18993Чевельчаселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Чевельчанська
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