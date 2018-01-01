- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2850Чевельча-Николаевка, с. вл.при прудах и протоке Чевельче.4811108335351Церковь православная 1. Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
С. Чевельчи20Елис. Никол. Скаржинская171—52
Полтавская губерния, Лубенский уезд
С. Чевельчи33Андр. Яков. Стороженко306—97
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
585. Чевельча, село бывшее владельческое, при речке Чевельче, дворов 133, жителей 763, церковь православная, питейный дом, базар по воскресеньям, 3 ярм. — 9 мая, средокре Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
10.0Чевельча (Николаевка) селоЧевельчанское крестьян собственников 1-ое1046182160—309479478957
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18993Чевельчаселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Чевельчанська