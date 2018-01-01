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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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АнастасияПланируется реконструкция. Интересно всё про это село.https://forum.vgd.ru/2751/86337/Есть выписки по Садовниковым за 1870-1917 года и РС с 1811 года по 1858.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
581Журавка, с. вл.при р. Терсе.172112129698718Церковь православная 1. Сельское училище.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Аткарский уезд
С. Журавка39Нат. Ник. Львова673—123
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
170. Журавка, село бывшее владельческое, при речке Журавке, дворов 132, жителей 1855, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13817Журавкасело50°52,0' с.ш.43°51,0' в.д.M-38-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18610424101с Журавкасело