село Журавка, Еланский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Журавка

Еланский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
АнастасияПланируется реконструкция. Интересно всё про это село.https://forum.vgd.ru/2751/86337/Есть выписки по Садовниковым за 1870-1917 года и РС с 1811 года по 1858.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
581Журавка, с. вл.при р. Терсе.172112129698718Церковь православная 1. Сельское училище.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Аткарский уезд
С. Журавка39Нат. Ник. Львова673123

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Караишевская волость
170. Журавка, село бывшее владельческое, при речке Журавке, дворов 132, жителей 1855, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Еланский район
13817Журавкасело50°52,0' с.ш.43°51,0' в.д.M-38-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Еланский муниципальный район, Журавское сельское поселение
18610424101с Журавкасело

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