деревня Соболево, деревня Соболево, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Соболево

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 502. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
6748Соболево, д. каз.при р. Волге.301145109130

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Ларцевская волость
426. Соболево, деревня бывшая государственная, дворов 43, жителей 250, 3 сапожн. м.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Ларцевская волость
37Соболево67

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
282583Соболеводеревня56°47'37°15'O-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Федоровское сельское поселение
28628435166д Соболеводеревня
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