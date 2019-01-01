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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о поступлении от крестьянина дер. Хмелевской Нижеслободской волости Кадниковского уезда В. А. Кадулина 117 рублей за 1,5 надела земли. 1892 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Хмелевской Нижеслободской волости Кадниковского уезда Дорофеева на вознаграждение в размере 55 рублей за службу старшиной. 1894 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 434, 777, 778, 779, 784, 785, 786, 787, 791, 793, Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Феодоровской Нижнеслободской церкви. Список архивных д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5264Хмелевская (Бережок), д. вл.при р. Кубене.1565030136136
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Хмелевская6Над. Мих. Баскакова и Ел. Мих. Кульжинская134—28
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
816. Хмелевская (Бережок), деревня бывшая владельческая, при реке Кубене, дворов 44, жителей 326, 3 лавки, 2 кожевенных заводов. В 1 версте — Федоровский Нижнеслободский Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Хмелевская9136178234061192110322959
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2218ХмелевскаяХмелевскоеФедоровскийБаскаковой140566210219
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Хмелевская19882деревняРусские95232238470
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Хмелевская (1 торг. зав.,шк. I ст.)236деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 51 км. Летнее: 69 км.Зимнее: 195 км. Летнее: 214 км.9295
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34100Хмелевскаядеревня60°26'с.ш.40°56'в.д.P-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618454126д Хмелевскаядеревня