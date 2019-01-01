село Левоча, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Левоча

Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Левочская волость
село Левочи313684139497171117743485[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Левочская волость
30Левоча (с.)3-го стана, 4-го зем. уч.Церковн. земля и купц. Завитаева2018353772100++земледелиерека Левочка.Школа, 2 церкви, волостное правление, земская конная станция, врч. пнтк., акш., плц. ур., мелочная лавка, мельница, винная лавка, ярмарка: 25 марта, 9 мая, 6 дек.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Хвойнинский район
59813Левочасело58°50'00"35°02'00"O-36-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение
49645413211с Левочасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.