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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3494Бартова, дер.при безымянном озере.242465193212Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1181. Бартова, деревня бывшая государственная, при озерах, дворов 82, жителей 410, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
44) дер. Бартова, при озере, шк. гр., Торжки: 2-го февраля, 8 мая, 15 августа, 26 сентября — все однодневн., распл.Бартовское общество85199218Бывшие государственныеПравославныеРусские255
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347190Бартоводеревня57°39'00"57°05'00"O-40-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57606410111д Бартоводеревня