село Ворово, Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Ворово

Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3147Ворово, с. каз.при прудах.5011120542479Церковь православная 1. Училище. Расправа сельская. Волостное правление. Мельниц 4. Крупорушня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Корсунская волость
930. Ворово, село бывшее государственное, при речке Трудах, дворов 147, жителей 1368, церковь православная, школа, лавка

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Воровуцкая волость
село Ворово144212676111218437343508723[...]

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Воровутская волость
Ворово (село)15Дросковское почтовое отделение

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Покровская волость
97122ВоровоселоБерезовскийВсего: 183. Крестьянского типа: 181.42547990463.310.71.1Русский Брод, М.-К. В. ж. д. : 16 км.п. а. Ворово: 0 км.П/а.

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