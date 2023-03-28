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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3147Ворово, с. каз.при прудах.5011120542479Церковь православная 1. Училище. Расправа сельская. Волостное правление. Мельниц 4. Крупорушня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
930. Ворово, село бывшее государственное, при речке Трудах, дворов 147, жителей 1368, церковь православная, школа, лавка
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ворово144212676111218437343508723[...]
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Ворово (село)15Дросковское почтовое отделение
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
97122ВоровоселоБерезовский—Всего: 183. Крестьянского типа: 181.42547990463.310.71.1Русский Брод, М.-К. В. ж. д. : 16 км.п. а. Ворово: 0 км.П/а.