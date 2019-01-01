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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Козлятское Верхне-Ломовской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3906.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1355Козлятское, с. каз.при рч. Ломове.5280343350Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
739. Козлятское, село бывшее государственное, при речке Ломове, дворов 107, жителей 779, 2 церкви православные
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688784Козлятскоесело53°30'43°37'N-38-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеломовский сельсовет
56651410111с Козлятскоесело