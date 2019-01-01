село Александровка, село Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Александровка

Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Приговор крестьян села Александровки Сабуро-Покровской вол. Козловского уезда Тамбовской губ. с выражением благодарности американскому народу за присланный им хлеб в неур Показать все
Условие крестьян села Александровки Сабуро-Покровской вол. Козловского уезда помещицей А. П. Сабуровой об отказе иметь в деревне трактир. 1880 г. // Гос. архив Российской Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1706Александровка, с. вл.при р. Сурене.322943316300Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Сабуро-Покровская волость
603. Александровка, село бывшее владельческое, при речке Ближн. Сурене, дворов 72, жителей 609, церковь православная, лавка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Сабуро-Покровская волость
село Александровка«Козловская» п.-т. контора3535

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Никифоровский район
288775Александровкасело52°46'40°56'N-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Никифоровский муниципальный район, Сельское поселение Озёрский сельсовет
68620430106с Александровкасело
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