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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Приговор крестьян села Александровки Сабуро-Покровской вол. Козловского уезда Тамбовской губ. с выражением благодарности американскому народу за присланный им хлеб в неур Показать все
Условие крестьян села Александровки Сабуро-Покровской вол. Козловского уезда помещицей А. П. Сабуровой об отказе иметь в деревне трактир. 1880 г. // Гос. архив Российской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1706Александровка, с. вл.при р. Сурене.322943316300Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
603. Александровка, село бывшее владельческое, при речке Ближн. Сурене, дворов 72, жителей 609, церковь православная, лавка
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Александровка«Козловская» п.-т. контора3535
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288775Александровкасело52°46'40°56'N-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68620430106с Александровкасело