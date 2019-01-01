село Юркино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Юркино

Лысковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 4. Нижегородская губерния. Стр. 296. Издание доступно онлайн на сайте Президентской библи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
3550Юркино, с. вл.при р. Волге.17132698110Церквей православных 2. Судоходная пристань. Почтовая станция.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
С. Юркино1Серг. Вас. Зыбин8222

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Черемисская волость
925. Юркино, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 39, жителей 208, 2 церкви православных, почтовая станция, кузница, ветряная мельница, 8 постоялых дворов

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Макарьевский уезд, Черемисская волость
с. Юркино31814144

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лысковский уезд, Кисловская волость
Юркино село379Черемисский341Кисловка281283

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лысковский район
19132Юркиносело56°05'44°50'O-38-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лысковский муниципальный район, Сельское поселение Кисловский сельсовет
22640416191с Юркиносело

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