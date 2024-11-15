деревня Новый Свержень, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Новый Свержень

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Сверженская волость
54. Новый Свержен, местечко бывшее владельческое, при реке Немане, дворов 141, жителей 860, волостное правление (уездный город в 77 верстах), церковь православная, церков Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Минский уезд, Сверженская волость
местечко Нов.-Свержен113547246775410740608167420

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Сверженская волость
Свержен, местечко243248747777

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Столбцовский район, Новосверженский сельсовет
д Новый Свержень1982

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район, Новосверженский сельсовет
д. Новый Свержень829

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