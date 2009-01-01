агрогородок Зазерка, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Зазерка

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Зазерье22Ванькович1565304317

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость
318. Заозеры, село бывшее владельческое, при реке Свислочи, дворов 57, жителей 476, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Пережирская волость
Зазерье, село840111230453

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район, Пережирский сельсовет
д Зазерка663

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Пережирский сельсовет
аг. Зазерка572

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