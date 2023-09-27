деревня Большое Волосько, Парфинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Большое Волосько

Парфинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Мануиловская волость
862. Большая Волоска, деревня бывшая владельческая, при реке Колпинке, дворов 35, жителей 109, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Мануйловская волость
6Большое Волоско (дер.)3-го стана, 4-го зем. уч.Волоского657615014529534815земледелиерыбол.ррека Воложа, Колпинка и залив озера Ильменя.Часовня, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Парфинский район
58894Большое Волоськодеревня58°04'00"31°44'00"O-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Парфинский муниципальный район, Федорковское сельское поселение
49630422131д Большое Волоськодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.